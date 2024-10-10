مصرع 10 أشخاص على الأقل في فلوريدا من جراء الإعصار "ميلتون"

وأفاد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، بأن هناك تقارير عن 10 وفيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 27 إعصارًا ضرب فلوريدا.