تقرير لـ"صندوق النقد العربي" يتوقع نمو الاقتصادات العربية خلال 2023 و2024

وأفاد تقرير نشر عبر موقع صندوق النقد العربي، تحت عنوان: "آفاق الاقتصاد العربي"، متضمناً توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامَي 2023 و2024، بأنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية عام 2023 نحو 3.4 في المئة، كما توقّع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المئة، مدفوعاً بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.