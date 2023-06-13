محكمة بلندن تأمر شركة مسجلة في بريطانيا بدفع مليون دولار تعويضات لضحايا انفجار ميناء بيروت

أفادت مجموعة محامين في لبنان، اليوم "الثلاثاء"، بأن محكمة في لندن أمرت شركة مسجلة في بريطانيا بدفع أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني "مليون دولار" كتعويضات لضحايا انفجار 2020 في مرفأ بيروت؛ في أول حكم من نوعه بشأن الانفجار.
وقضت المحكمة العليا في لندن، نهاية يناير الماضي، بأن شركة "سافارو" المحدودة مسؤولة عن حالات الوفاة والإصابات الشخصية والأضرار التي لحقت بالممتلكات، في قضية رفعتها نقابة المحامين في بيروت نيابة عن ضحايا الانفجار.
وأمرت المحكمة، أمس، الشركة بدفع 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى الفوائد لثلاثة من أقارب الضحايا المتوفين، وما يزيد قليلًا على 500 ألف جنيه إسترليني لامرأة مصابة.