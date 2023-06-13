محكمة بلندن تأمر شركة مسجلة في بريطانيا بدفع مليون دولار تعويضات لضحايا انفجار ميناء بيروت

أفادت مجموعة محامين في لبنان، اليوم "الثلاثاء"، بأن محكمة في لندن أمرت شركة مسجلة في بريطانيا بدفع أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني "مليون دولار" كتعويضات لضحايا انفجار 2020 في مرفأ بيروت؛ في أول حكم من نوعه بشأن الانفجار.