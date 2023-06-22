"جوتيريش": النظام المالي العالمي فشل في حماية الدول الأكثر فقراً

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الخميس): "إن النظام المالي العالمي فشل في حماية الدول الأكثر فقراً في مواجهة التحديات".
وأضاف "جوتيريش" في كلمته خلال افتتاح قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس: "إن النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة، والمؤسسات المالية الدولية محدودة القدرة، ولا تستطيع القيام بدورها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أن النظام المالي العالمي أصبح غير عادل، وأن أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفاً مما حصلت عليه إفريقيا.
وأكد أهمية العمل على توفير قروض بفوائد قليلة للدول الفقيرة والنامية، وأهمية الإصلاحات واعتماد هندسات مالية لمواجهة التحديات.