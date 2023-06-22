"جوتيريش": النظام المالي العالمي فشل في حماية الدول الأكثر فقراً

وأضاف "جوتيريش" في كلمته خلال افتتاح قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس: "إن النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة، والمؤسسات المالية الدولية محدودة القدرة، ولا تستطيع القيام بدورها"، وفقاً لـ"فرانس برس".