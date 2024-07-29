وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب حلف "الناتو" بطرد تركيا من عضويته

أتى ذلك، رداً على قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد إن تركيا قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناغورنو قرة باغ، لكنه لم يوضح نوع التدخل الذي يتحدث عنه.