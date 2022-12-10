إعدامات واغتصاب ونهب.. الأمم المتحدة تندد بـ"المجزرة المروعة" في الكونغو

و"إم 23" هو الاسم المختصر لـ"حركة 23 مارس"، وهي مجموعة تمرّد سابقة يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون، وقد هُزمت عام 2013، واستأنفت القتال في نهاية العام الماضي، واحتلّت أجزاء كبيرة من الأراضي في شمال غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.