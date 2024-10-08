هل تستطيع إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية؟.. هدف قديم أحياه الهجوم الصاروخي

حالة عدم الوضوح بشأن الأهداف المزمع استهدافها داخل إيران قد يبددها حقيقة حاجة إسرائيل إلى قنابل ضخمة خارقة للتحصينات، وقاذفات بي 2 القادرة على حمل تلك الذخائر؛ وذلك لإيقاع الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية شديدة التحصين التي بنت طهران بعضها في عمق الجبال، وتحت الأرض، فضلاً عن إحاطتها بغابة هائلة من بطاريات الدفاع الجوي. كما تفتقر تل أبيب إلى الطائرات الحديثة اللازمة للتزود بالوقود جواً، إذ تقع إيران على بعد آلاف الأميال من إسرائيل.