فعلها "ترمب".. ثاني رئيس في التاريخ الأمريكي يتولى فترتَيْن منفصلتَيْن.. فمَن الأول؟

وعاد "جروفر"؛ بعد 4 سنوات في انتخابات عام 1892م يحدوه الأمل في نيل فترته الثانية، وهو ما تكلل بالنجاح بالفعل، وتمكّن من هزيمة "هاريسون"؛ وردّ الدَّين إليه، ليصبح أول رئيس أمريكي والوحيد الذي يتولى السلطة فترتَيْن منفصلتَيْن أو غير متتاليتَيْن، ويستكمل فترته الثانية من عام 1893م إلى 1897م قبل أن يترك منصبه لرئيسٍ جديد.