أمين عام "الناتو" يدعو تركيا إلى الموافقة على طلبَي انضمام فنلندا والسويد

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، "الأربعاء"، تركيا العضو في الحلف، إلى الموافقة على طلبَي انضمام فنلندا والسويد للتكتُّل الدفاعي في نفس الوقت.
وقال "ستولتنبرج" للصحافيين: "دعوت تركيا على مدار أشهر للموافقة على كليهما في نفس الوقت، لكن القرار يعود في نهاية المطاف ما إذا كانت ستوافق على انضمام الدولتين في نفس الوقت أم لا.. هذا قرار تركي"؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب السويد بالذات بسبب ما قال: إنه إيواؤها عناصرَ من حزب العمال الكردستاني المحظور في بلاده والذي تصنّفه أنقرة جماعةً إرهابية.