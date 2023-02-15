أمين عام "الناتو" يدعو تركيا إلى الموافقة على طلبَي انضمام فنلندا والسويد

وقال "ستولتنبرج" للصحافيين: "دعوت تركيا على مدار أشهر للموافقة على كليهما في نفس الوقت، لكن القرار يعود في نهاية المطاف ما إذا كانت ستوافق على انضمام الدولتين في نفس الوقت أم لا.. هذا قرار تركي"؛ وفقًا لـ"رويترز".