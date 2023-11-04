طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدخل مستشفى النصر للأطفال في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدخل مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال دمّرت مدخل أكبر مستشفى للأطفال في حي النصر في غزة، بالتزامن مع تدمير الطرق المؤدية إليه كافة بعد استهدافها بعددٍ من الصواريخ؛ ما يعرّض حياة مئات المرضى الأطفال للخطر.
وفي سياقٍ متصل، دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألواحاً للطاقة الشمسية في مناطق عدة بقطاع غزة، والتي تستخدم لتوليد الكهرباء المحروم منها القطاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد نفاد الوقود المشغّل للمولدات الكهربائية في محطة توليد الكهرباء الرئيسة في قطاع غزة.