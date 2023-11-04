طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدخل مستشفى النصر للأطفال في غزة

وفي سياقٍ متصل، دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألواحاً للطاقة الشمسية في مناطق عدة بقطاع غزة، والتي تستخدم لتوليد الكهرباء المحروم منها القطاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد نفاد الوقود المشغّل للمولدات الكهربائية في محطة توليد الكهرباء الرئيسة في قطاع غزة.