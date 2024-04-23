مرصد "التعاون الإسلامي" يسلط الضوء على تفاصيل اعتداءات "إسرائيل" بحق غزة

كما صادرت قوات الاحتلال عدد جرارين زراعيين وجرافتين ودمرت سيارة في كل من جنين وطولكرم والبيرة، كما هدمت منزلًا في الخليل، وجرفت أراضي زراعية في قلقيلية وطوباس ودير استيا، فضلًا عن اقتلاعها العديد من أشجار الزيتون المعمرة، ودمرت وصادرت ممتلكات في مخيم نور شمس، واعتدت بالضرب على مواطنين في بيت لحم وأطقم طبية بجانب مداهمة مسجد في طولكرم.