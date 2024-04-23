مرصد "التعاون الإسلامي" يسلط الضوء على تفاصيل اعتداءات "إسرائيل" بحق غزة

أكد التقرير الأسبوعي لمرصد منظمة التعاون الإسلامي لجرائم "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، زيادة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية وخاصة خلال الفترة خلال الفترة 16 – 22 أبريل 2024، حيث استشهد 378 فلسطينيًا وجرحى 675 فلسطينيًا معظمهم في قطاع غزة.
وبلغ عدد من استشهد من الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 21 أبريل 2024 نحو 34582 شهيدًا.
وأشار التقرير، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتوسيع عدوانها العسكري على قطاع غزة على مدى الأسبوع الفائت، وذلك تحضيرًا لعملية عسكرية واسعة النطاق ومتوقعة في مدينة رفح المكتظة بالنازحين، وبتجاهل إسرائيلي واضح لكل التحذيرات الدولية من مغبة وقوع كارثة إنسانية كبيرة في المدينة في حال أصرت "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، على مساعيها الرامية لاجتياحها.
ووثقت التقارير اكتشاف مقابر جماعية في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تشير إلى تعرّض المئات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية لأنواع من التعذيب والتنكيل، قبل إعدامهم ودفنهم بشكل جماعي.
من جانب آخر ، أوضحت الأمم المتحدة في سلسلة نشرات النوع الاجتماعي التي تصدرها عن المرأة في قطاع غزة، أنه وبعد مرور 6 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف امرأة، من بينهن 6 آلاف من الأمهات خلفّن وراءهن حوالى 19 ألف طفل يتيم.
وفي مدينة القدس الشريف، تعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات شبه يومية من قبل المتطرفين اليهود وسط حماية قوات الاحتلال، التي اعتدت على صحفية فلسطينية خلال تأديتها عملها في المدينة، كما تم هدم منزل.
وفي الضفة الغربية، تعرض مخيم نور شمس في مدينة طولكرم لاقتحامات إسرائيلية متواصلة خلال الأيام الماضية، سقط خلالها 18 شهيدًا، وفي أعقاب هذا العدوان أعلن الفلسطينيون الإضراب الشامل في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية بما فيها تعليق الدراسة ليوم واحد احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومخيم نور شمس.
وكشف التقرير أن مجموع الانتهاكات الإسرائيلية على مدى الفترة الزمنية التي تابعها المرصد، بلغ 1931 انتهاكًا، شمل أبرزها مصادرة العديد من المساحات الزراعية في قرى الخليل، من بينها 64 دونمًا في قرية البويرة، وإنشاء بؤر استيطانية في الأغوار الشمالية، وشق طريق استيطاني في طولكرم، وتوسيع مدخل مستوطنة رفافًا قرب سلفيت.
كما صادرت قوات الاحتلال عدد جرارين زراعيين وجرافتين ودمرت سيارة في كل من جنين وطولكرم والبيرة، كما هدمت منزلًا في الخليل، وجرفت أراضي زراعية في قلقيلية وطوباس ودير استيا، فضلًا عن اقتلاعها العديد من أشجار الزيتون المعمرة، ودمرت وصادرت ممتلكات في مخيم نور شمس، واعتدت بالضرب على مواطنين في بيت لحم وأطقم طبية بجانب مداهمة مسجد في طولكرم.
وبلغ عدد اعتداءات المستوطنين على بلدات وقرى الضفة نحو 31 اعتداءً على مدى أسبوع واحد، شملت إطلاق نار على مواطنين فلسطينيين في قرية برقة بمدينة رام الله سقط خلالها 6 جرحى فلسطينيين.