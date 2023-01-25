"زيلينسكي": الدبابات الأمريكية المتطورة ستبقي أوكرانيا على طريق النصر

رحّب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بقرار نظيره الأمريكي جو بايدن تزويد كييف دبابات أبرامز الأمريكية، معتبرًا حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبابات الثقيلة المتطوّرة "خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، كتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر "شكرًا لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأمريكيين على دعمهم"، مضيفًا أنّ "العالم الحر اليوم موحد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا".
وبعيد إعلان واشنطن وبرلين موافقتهما على إرسال دبابات أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية، قال أندري يرماك، رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، إنّ "هذا يوم تاريخي. إنّه يوم من تلك الأيام التي ستكون حاسمة لنصرنا المستقبلي". مضيفًا أن "الأهمّ هو أنّ هذه ليست سوى البداية. نحن بحاجة إلى مئات الدبابات".
وفي مؤتمر صحفي رفقة وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشرات الدبابات من طراز إبرامز ومدرعات وذخائر.
وقال بايدن إن الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبابة أبرامز، لتتعزز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيدًا لهجوم مضاد يستعد لشنّه ضد القوات الروسية.
وعن فاعلية دبابات ابرامز الأمريكية، قال جو بايدن: "دبابات ابرامز هي أفضل الدبابات في العالم(...) وسندرب الأوكرانيين قريبًا، بينما نعمل على إيصالها إلى أرض المعركة".
ومن جانب آخر، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحلفاء الغربيين إلى "تكثيف" دعمهم لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسيية، بعد قرارهم "الجماعي والحاسم"بمنح كييف دبابات حديثة.
وفي مكالمة هاتفية مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، "قال رئيس الوزراء إنه أصبح من الواضح الآن أن روسيا في موقف دفاعي وأن الشركاء الدوليين لديهم نافذة لتسريع الجهود الرامية إلى تأمين سلام دائم في أوكرانيا".
وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أن سوناك "دعا الحلفاء إلى تكثيف دعمهم في الأسابيع والأشهر القادمة".