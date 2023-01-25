"زيلينسكي": الدبابات الأمريكية المتطورة ستبقي أوكرانيا على طريق النصر

وبعيد إعلان واشنطن وبرلين موافقتهما على إرسال دبابات أبرامز الأمريكية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية، قال أندري يرماك، رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، إنّ "هذا يوم تاريخي. إنّه يوم من تلك الأيام التي ستكون حاسمة لنصرنا المستقبلي". مضيفًا أن "الأهمّ هو أنّ هذه ليست سوى البداية. نحن بحاجة إلى مئات الدبابات".