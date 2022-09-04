أزمة الطاقة تضطر الحكومة الألمانية لإقرار خطة مساعدات معيشية بـ65 مليار دولار

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم (الأحد)، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار)؛ لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، بحسب وثيقة اطلعت عليها "فرانس برس".