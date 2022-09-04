أزمة الطاقة تضطر الحكومة الألمانية لإقرار خطة مساعدات معيشية بـ65 مليار دولار

وافقت الحكومة الألمانية، اليوم (الأحد)، على خطة بقيمة 65 مليار يورو (65 مليار دولار)؛ لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، بحسب وثيقة اطلعت عليها "فرانس برس".
وذكر الشركاء في الائتلاف الحكومي في الوثيقة، أن "الإغاثة في الوقت المناسب والملائمة للمواطنين والشركات، ضرورية بسبب تزايد عبء أسعار الطاقة بسرعة".
وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين؛ لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة، ومنح الطلاب منحة قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.
وتعقب هذه الخطة، حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين، ودعما كبيرا لتذاكر النقل.
وتخصص الحكومة 1.5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق، علما بأن السعر سيكون أعلى على الأرجح.