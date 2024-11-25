حرب إسرائيل و"حزب الله".. هل اقترب وقف إطلاق النار؟

وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فهل سيكون دائمًا؟ أم أنه مجرد هدنة مؤقتة؟ فالتاريخ يخبرنا أن وقف إطلاق النار قد لا يدوم طويلًا، خاصةً في ظل التوترات المستمرة في المنطقة. فهل ستتمكن الأطراف من الحفاظ على السلام أم أن الحرب ستندلع مرة أخرى؟ وفي خضم هذه التساؤلات، يبقى الأمل معلقًا على الجهود الدبلوماسية، فهل ستنجح في إنهاء هذه الحرب التي حصدت أرواح الأبرياء ودمرت البنية التحتية في لبنان؟