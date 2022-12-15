"أردوغان" يقترح على "بوتين" تأسيس آلية ثلاثية لتسريع المسار الدبلوماسي مع سوريا

ونقلت محطة "خبر ترك" عن "أردوغان" قوله للصحافيين بعد زيارة إلى تركمانستان، أنه عرض على "بوتين" المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسوريا لتناول العلاقات مع دمشق، والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة، وفقاً لـ"رويترز".