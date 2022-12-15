"أردوغان" يقترح على "بوتين" تأسيس آلية ثلاثية لتسريع المسار الدبلوماسي مع سوريا

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، أنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.
ونقلت محطة "خبر ترك" عن "أردوغان" قوله للصحافيين بعد زيارة إلى تركمانستان، أنه عرض على "بوتين" المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسوريا لتناول العلاقات مع دمشق، والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة، وفقاً لـ"رويترز".
وقال الرئيس التركي: "أولاً أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية في الدول الثلاث، يمكنهم الاجتماع، وبعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء، وقد عرضت الأمر على بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه".