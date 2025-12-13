الرجل الثاني في حماس.. اغتيال رائد سعد بغارة مسيّرة غرب غزة وسقوط 4 قتلى

ويُعد رائد سعد من قدامى قادة الجناح العسكري لحركة حماس، وتولى في وقت سابق رئاسة جناح العمليات، وهو من كتب وخطط لخطة "سور أريحا" التي نُفذت في 7 أكتوبر. وبعد عملية "حارس الأسوار" عام 2021، أُقيل من منصبه وانتقل إلى مهام أخرى ضمن قيادة الجناح العسكري.