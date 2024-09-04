بعد مصادرة طائرة "مادورو".. فنزويلا تعتقل عنصرًا من البحرية الأمريكية

وصادرت واشنطن الاثنين طائرة مادورو في جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا، في إجراء ندد به الرئيس الفنزويلي باعتباره "عمل قرصنة"، لكن واشنطن قالت إن الخطوة ضرورية، مشيرة إلى أن شراء الطائرة تم على نحو ينتهك العقوبات، وفقًا لسكاي نيوز عربية.