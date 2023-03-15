روسيا تحذّر أمريكا من الاقتراب من مجالها الجوي

حذّرت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الأربعاء"؛ من الاقتراب من مجالها الجوي، بعد تحطُّم طائرة مسيرة أمريكية اعترضتها طائرتان روسيتان في البحر الأسود، في أول مواجهة مباشرة معلنة بين القوتين العظميين منذ غزو روسيا أوكرانيا.