العالم
روسيا تحذّر أمريكا من الاقتراب من مجالها الجوي
طالبتها بالابتعاد تمامًا
حذّرت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الأربعاء"؛ من الاقتراب من مجالها الجوي، بعد تحطُّم طائرة مسيرة أمريكية اعترضتها طائرتان روسيتان في البحر الأسود، في أول مواجهة مباشرة معلنة بين القوتين العظميين منذ غزو روسيا أوكرانيا.
وطالبت روسيا واشنطن بالابتعاد تمامًا عن مجالها الجوي؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وذكر الجيش الأمريكي أن الحادثة نجمت عن تصادم في الجوّ بعد أن اقتربت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي-27 من إحدى طائراتها المسيرة من طراز "إم.كيو-9" ريبر، وكانت في مهمة استطلاع فوق المياه الدولية.