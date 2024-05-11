بينهم جنود قاتلوا في غزة.. إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة

تجمع متظاهرون إسرائيليون في ميدان الديمقراطية في تل أبيب مساء اليوم (السبت)؛ للاحتجاج ضد حكومة بنيامين نتنياهو، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وكذلك للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.