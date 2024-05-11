بينهم جنود قاتلوا في غزة.. إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة

تجمع متظاهرون إسرائيليون في ميدان الديمقراطية في تل أبيب مساء اليوم (السبت)؛ للاحتجاج ضد حكومة بنيامين نتنياهو، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وكذلك للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس.
وأغلقت الشرطة شوارع رئيسة في تل أبيب، وفقًا لـ"فرانس برس".
ونظمت المظاهرة حركة "جيل التغيير"، وهي حركة تأسست بعد هجوم 7 أكتوبر؛ للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين وتغيير القيادة الإسرائيلية.
ومن بين المتحدثين في مظاهرة الليلة أشخاص من ذوي المحتجزين، وجنود سابقون قاتلوا في غزة، وذوو جنود إسرائيليين قتلوا في أثناء المعارك في القطاع.