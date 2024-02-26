الأردن يُنفِّذ 4 إنزالات جوًّا بمساعدات إنسانية لسكان غزة

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين أنه نفَّذ أربعة إنزالات جوًّا بمساعدات إنسانية على قطاع غزة، إحداها بطائرة تابعة للجيش الفرنسي، وهو الإنزال السادس عشر على قطاع غزة، لكنه الأول الذي يصل إلى السكان مباشرة.
وأفاد الجيش في بيان بأنه نفَّذ أربعة إنزالات جوية، تحمل مساعدات لأهل غزة، بتوجيهات من العاهل الأردني عبدالله الثاني.
وأضاف بأن أربع طائرات من نوع "سي 130"، إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية، نفَّذت الإنزالات.
وبيَّن أن المساعدات تشمل مواد إغاثية وغذائية، من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفًا عن معاناة أهالي القطاع من جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر.