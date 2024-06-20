"كل شيء يسير وفق الخطة".. "الناتو" يسلح أوكرانيا بـ 80 مقاتلة "إف- 16"

وتمثل طائرة "إف-16" تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأسطول الحالي لأوكرانيا، بما في ذلك طائرات "ميغ 29" و"سو 24" و"سو 25"، التي تعرضت لضغوط شديدة وتضررت بسبب النزاع، وبالمقارنة مع طائرات "ميغ 29" و"سو 27" و"سو 25"، يمكن لطائرة "إف-16" حمل حمولة أكبر من الأسلحة، مما يضاهي قدرة القاذفة التكتيكية الأوكرانية "سو 24"، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز "إف-16" برادار أكثر قوة، يمكن أن يساعد في التخفيف من عيب الرادار، الذي واجهته كييف خلال الحرب.