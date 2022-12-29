شملت 3 دول عربية.. قائمة تكشف عن عدد الوفيات خلال محاولات الهجرة لوجهات دولية

ومن بين 51.194 فردًا مسجلًا في قاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين منذ 2014، أكثر من 30 ألف شخص يحمل جنسية غير معروفة أو غير محددة أو مفترضة، مما يشير إلى أن أكثر من 60% من الأشخاص الذين توفوا على طرق الهجرة لم يتم التعرف عليهم؛ من أولئك الذين تم تحديد بلدهم الأصلي، كان أكثر من 9.000 فرد من الدول الإفريقية، و6.500 آخرين من الدول الآسيوية، وأكثر من 3.000 من الأمريكيتين.