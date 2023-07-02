عملية الاستحواذ بدأت.. عين بوتين على 100 شركة لـ"فاغنر" حول العالم

يُشار إلى أن قائد فاغنر كان قد أعلن السبت الماضي بشكل مفاجئ دخول قواته الأراضي الروسية، وتوجههم نحو العاصمة موسكو معلنًا رفضه التراجع أو الاستسلام، إلا أنه بعدما يقارب الـ 24 ساعة دخلت بيلاروسيا على خط الوساطة بين بريغوجين وموسكو؛ لتنتهي تلك المغامرة المفاجئة والقصيرة بـ"نفي" قائد فاغنر إلى الأراضي البيلاروسية، وليعلن من هناك أن هدفه لم يكن الإطاحة بالحكومة الروسية أو حكم الرئيس فلاديمير بوتين، بل حماية مجموعة فاغنر.