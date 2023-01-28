أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية

أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم "السبت"، استخدام النظام السوري أسلحةً كيماوية، بعد أنْ أفادت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، بأن النظام السوري استخدم غاز الكلور في قصف مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية، التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018؛ مما أسفر عن مقتل 43 شخصًا.