أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية

أدان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم "السبت"، استخدام النظام السوري أسلحةً كيماوية، بعد أنْ أفادت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، بأن النظام السوري استخدم غاز الكلور في قصف مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية، التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018؛ مما أسفر عن مقتل 43 شخصًا.
وقال الوزراء في بيان مشترك: "تدين حكوماتنا بأشدّ العبارات استخدام النظام السوري المتكرّر لهذه الأسلحة المروّعة، ونطالب نظام بشار الأسد بالامتثال فورًا لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافوا: "إن على النظام السوري الإعلان بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيماوية والتخلص منها، والسماح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من قيامه بذلك".
وأكّدوا التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في سوريا وخارجها.
ودعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في البيان، روسيا إلى الكف عن حماية النظام السوري من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيماوية.