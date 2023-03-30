هولندا تحقق في ضربة جوية استهدفت "دواعش" بالعراق وقتل فيها 7 مدنيين

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم (الخميس)، أنها ستحقق في ضربة جوية على مقر لتنظيم "داعش" الإرهابي بشمال العراق في 2016، ربما أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين.
من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الهولندية أنها تشتبه في أن الضربة قتلت مدنيين بدلاً من أن تقتل مسلحين من "داعش"، وذلك بعد أن ذكرت محطة (إن.أو.إس) وصحيفة (إن.آر.سي) الهولنديتان، أن تقصيهما أظهر أن البناية لم تكن سوى منزل أسرتين لا صلة لهما بمتشددي "داعش".
وبينت الوزارة أنها ستنشر قائمة بتفاصيل نحو 2100 غارة نفذتها في العراق وسوريا مقاتلات هولندية من طراز إف-16 في إطار تحالف لمكافحة "داعش" في الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن القائمة ستشمل تاريخ وتوقيت كل طلعة جوية وأحوال الطقس وقتها وطبيعة المهمة والخسائر الجانبية المحتملة التي قد تكون نجمت عنها.