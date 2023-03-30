هولندا تحقق في ضربة جوية استهدفت "دواعش" بالعراق وقتل فيها 7 مدنيين

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الهولندية أنها تشتبه في أن الضربة قتلت مدنيين بدلاً من أن تقتل مسلحين من "داعش"، وذلك بعد أن ذكرت محطة (إن.أو.إس) وصحيفة (إن.آر.سي) الهولنديتان، أن تقصيهما أظهر أن البناية لم تكن سوى منزل أسرتين لا صلة لهما بمتشددي "داعش".