الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل "الصمت الدولي" وعدم الجدية في تطبيق حل الدولتين لضم الضفة

ووفق وكالة وفا للأنباء، فقد حمّلت الوزارةُ حكومةَ الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع؛ مؤكدة أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي انعكاس لازدواجية المعايير، وغياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتعبير أيضًا عن عدم جدية دولية في تحقيق التهدئة، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.