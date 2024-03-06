العالم

"الخارجية الفلسطينية" تدين مصادقة إسرائيل على بناء "3500" وحدة استيطانية في القدس

شدّدت على أن الاستيطان هو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة
وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارةُ الخارجية الفلسطينية، اليوم "الأربعاء"، مصادقةَ إسرائيل على بناء "3500" وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتلة، خاصة "معاليه أدوميم".

وقالت الوزارة، في بيان: "إن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه يمثل دعوة صريحة لاستمرار دوامة العنف والحروب"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت: "إن الاستيطان هو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم؛ بسبب مخاطره على أية فرصة لتطبيق مبدأ حلّ الدولتين وحلّ الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام".

إسرائيل
القدس المحتلة
وزارة الخارجية الفلسطينية

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