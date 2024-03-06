"الخارجية الفلسطينية" تدين مصادقة إسرائيل على بناء "3500" وحدة استيطانية في القدس

وقالت الوزارة، في بيان: "إن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه يمثل دعوة صريحة لاستمرار دوامة العنف والحروب"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".