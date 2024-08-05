تقارير: "إسرائيل" تدرس توجيه ضربة استباقية ضد إيران

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، الثلاثاء الماضي، اغتيال القائد العسكري البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر، في قصف استهدف بناية في ضاحية بيروت الجنوبية، وصباح اليوم التالي، أعلنت حركة "حماس" مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، حينما كان هناك للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.