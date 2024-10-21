استشهاد ١٢ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز لإيواء النازحين في مخيم جباليا

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة شهداء وعددٍ من المصابين، بينهم أطفال ونساء، من جرّاء قصفٍ مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، وانتشال أربعة فلسطينيين في قصفٍ إسرائيلي استهدف محيط مستشفى اليمن السعيد، كما استُشهد فلسطيني وأُصيب عددٌ آخر، في قصفٍ إسرائيلي على تجمُّع للفلسطينيين، في المخيم.