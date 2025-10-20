الصحة الفلسطينية: استشهاد أكثر من 900 مريض أثناء انتظار العلاج ومطالبة عاجلة بإجلاء الجرحى

وقال الدقران في تصريح اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ بداية العام خروج المرضى للعلاج في الخارج، ما أدى إلى استشهاد نحو 950 مريضًا أثناء انتظارهم تصاريح السفر، داعيًا إلى تحرك عاجل لإجلاء المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان.