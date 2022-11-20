تركيا تدمر 89 هدفاً للأكراد في شمال العراق وسوريا .. و"قسد" تتوعدها بالرد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأحد) تدمير 89 هدفًا، شملت ملاجئ ومستودعات ذخيرة، في ضربات جوية على قواعد للأكراد في شمال العراق وشمال سوريا.
وذكرت الوزارة أن الضربات استهدفت قنديل وأسوس وهاكورك في العراق وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في شمال سوريا، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن "من يسمون بقادة التنظيم الإرهابي كانوا من بين الذين جرى تحييدهم".
من جهتها، توعدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد، بالرد على سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية التركية على مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا.
وقالت "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة: "إن هذه الهجمات التي شنتها القوات التركية المحتلة لن تمر دون رد".