لم ينجُ أحد.. الملك تشارلز يعرب عن صدمته لتحطم الطائرة الهندية وعلى متنها 53 بريطانيا

وقالت شرطة مدينة أحمد آباد إن من غير المتوقع أن يكون أي من ركاب طائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة إلى لندن، وعلى متنها 242 شخصًا، قد نجا الخميس، معبرة عن مخاوف إزاء مزيد من الوفيات في موقع التحطم.