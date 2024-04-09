"هيومن رايتس ووتش" تطالب "إسرائيل" بإنهاء استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة

وأوضحت أن استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب "إسرائيل"، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات؛ كل ذلك يصعّب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة.