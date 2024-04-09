العالم

"هيومن رايتس ووتش" تطالب "إسرائيل" بإنهاء استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة

دعت أمريكا وبريطانيا إلى فرض عقوبات موجهة عليها
أطفال فلسطينيون في غزة ينتظرون للحصول على وجبة من مركز للأونروا
أطفال فلسطينيون في غزة ينتظرون للحصول على وجبة من مركز للأونروا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم (الثلاثاء)، "إسرائيل" بإنهاء استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول لجميع أنحاء القطاع.

ولفتت المنظمة في البيان إلى أن تأثير التجويع على سكان غزة يتفاقم بسبب الانهيار شبه الكامل لنظام الرعاية الصحية.

ودعت المنظمة الحقوقية الحكومات المعنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على "إسرائيل"؛ لضمان حصول سكان غزة على المساعدات.

وأوضحت أن استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب "إسرائيل"، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات؛ كل ذلك يصعّب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة.

منظمة هيومن رايتس ووتش

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