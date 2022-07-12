الكرملين يُعلن عن قمة "روسية تركية إيرانية" في طهران.. الثلاثاء المقبل

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: إن لدى الولايات المتحدة معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى احتمال استخدامها هذا الشهر في حرب أوكرانيا.