الكرملين يُعلن عن قمة "روسية تركية إيرانية" في طهران.. الثلاثاء المقبل

أعلن الكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، سيلتقي الثلاثاء المقبل، نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، في طهران.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "يتم التحضير لزيارة الرئيس بوتن إلى طهران في 19 يوليو".
وأضاف أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي، وفق "فرانس برس".
وستكون هذه القمة ثاني زيارة خارجية لـ"بوتن" منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وكانت الجولة الأولى للرئيس الروسي، قد شملت دولتين في آسيا الوسطى نهاية يونيو الماضي.
القمة ستتناول ملف سوريا، وستكون في إطار مفاوضات أستانا الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار هناك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
ومنذ تفشي جائحة كورونا، لم تعقد الدول الثلاث الضامنة للاتفاق "روسيا وتركيا وإيران" اجتماعًا على مستوى القمة.
وسبقت هذه القمة المرتقبة زيارات مسؤولين إيرانيين وروس إلى كلا البلدين، وتحدث المسؤولون فيها عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولم يتحدث الطرفان عن الحرب في أوكرانيا كأحد ملفات القمة بعد، لكن واشنطن قالت، ليل الاثنين الثلاثاء، إن إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: إن لدى الولايات المتحدة معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى احتمال استخدامها هذا الشهر في حرب أوكرانيا.