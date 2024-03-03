"تطبيق نسخة دمار غزة في الضفة".. فلسطين: اليمين الإسرائيلي يفجّر الأوضاع

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أدانت "الخارجية" الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الاحد، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية، الليلة الماضية، ضدّ المواطنين العزّل في قرية برقة- شرق رام الله، بحماية جيش الاحتلال، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة المواطنين في القرية.