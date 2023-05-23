واشنطن تعاقب شخصاً و4 شركات تابعين لكوريا الشمالية "لاخفائهم أنشطة إلكترونية خبيثة"

وأضافت أن المجموعات الثلاث الأخرى، هي: مركز 110 للأبحاث، وجامعة بيونج يانج للتشغيل الآلي، والمكتب التقني للاستطلاع، خاضعة بالفعل لعقوبات من كوريا الجنوبية، بسبب مشاركتها في عمليات إلكترونية، وتحقيق إيرادات غير مشروعة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لكوريا الشمالية.