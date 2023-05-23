واشنطن تعاقب شخصاً و4 شركات تابعين لكوريا الشمالية "لاخفائهم أنشطة إلكترونية خبيثة"

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تشمل 4 شركات، وشخصاً واحداً مشاركين في "إخفاء أموال وأنشطة إلكترونية خبيثة".
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن "واشنطن وسول فرضتا عقوبات مشتركة على أشخاص عدة، بالإضافة إلى شركة شين يونج للتعاون في تكنولوجيا المعلومات"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن المجموعات الثلاث الأخرى، هي: مركز 110 للأبحاث، وجامعة بيونج يانج للتشغيل الآلي، والمكتب التقني للاستطلاع، خاضعة بالفعل لعقوبات من كوريا الجنوبية، بسبب مشاركتها في عمليات إلكترونية، وتحقيق إيرادات غير مشروعة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لكوريا الشمالية.
من جهته، أشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية براين نيلسون إلى أن "الإجراء جاء استمراراً لتسليط الضوء على عمليات كوريا الشمالية غير القانونية الواسعة في المجال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، التي تمول برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".