إيران تعتقل 12 من مواطنيها بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم (الأحد)، توقيف 12 شخصاً من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد، على خلفية شبهات بارتباطهم بـ"إسرائيل".
وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، أن "مديرية الأمن العامة في محافظة مازندران فككت خلية مركزية لتنظيم البهائية، العميل للصهيونية في شمال البلاد".
وأضافت أن "المديرية اعتقلت 12 عنصراً من تنظيم البهائية العميل للصهيونية في مدن مختلفة من المحافظة".
وقالت الوكالة: "تم تدريب اثنين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة بيت العدل الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".