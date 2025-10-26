الكرملين: سنرد بقسوة على أي محاولات أوكرانية لاستهداف روسيا بالصواريخ

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القوات الروسية سترد “بقسوة بالغة” على أي محاولة من كييف لاستهداف الأراضي الروسية باستخدام صواريخ غربية الصنع.
وقال بيسكوف إن “تصريحات الرئيس بوتين حول الرد الصاعق واضحة تماماً”، مشيرًا إلى أن روسيا لن تتهاون مع أي هجوم على عمقها الاستراتيجي.
وأوضح أن أوكرانيا لم تعد تملك القدرة على تصنيع الصواريخ بعد تدمير بنيتها العسكرية، مرجّحًا أن تكون الصواريخ المستخدمة بريطانية أو ألمانية أو إيطالية المنشأ.
وكان بوتين قد حذّر مؤخرًا من أن استهداف روسيا بصواريخ “توماهوك” سيقابل برد “مزلزل إن لم يكن ساحقاً”، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.