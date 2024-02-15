الصحة الفلسطينية تحذّر من كارثة إنسانية في مجمع ناصر الطبي بغزة

وأشارت الوزيرة، في بيان وصل الأناضول، إلى أن "مواطنًا استشهد فجر الخميس، وأصيب عدد من المرضى؛ جراء قصف الاحتلال قسمَ العظام في المستشفى، كما اقتحمت قواتُ الاحتلال ساحةَ المجمع، وأطلقت النارَ على أقسامه".