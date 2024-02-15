الصحة الفلسطينية تحذّر من كارثة إنسانية في مجمع ناصر الطبي بغزة

حذّرت وزيرةُ الصحة الفلسطينية "مي الكيلة"، الخميس، من "كارثة إنسانية وشيكة جراء ما أصدرتْه سلطات الاحتلال من أوامرَ بإجبار المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وأشارت الوزيرة، في بيان وصل الأناضول، إلى أن "مواطنًا استشهد فجر الخميس، وأصيب عدد من المرضى؛ جراء قصف الاحتلال قسمَ العظام في المستشفى، كما اقتحمت قواتُ الاحتلال ساحةَ المجمع، وأطلقت النارَ على أقسامه".
وقالت: إن "هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال، بحقّ أبناء شعبنا، في عدوانه المستمرّ على قطاع غزة".