كوابيس الخوف وأحلام السلام.. "رمضان في غزة".. أجواء كئيبة بين جوع ودمار وموت

وبالنسبة لكثيرين في غزة، ليس هناك بديلٌ سوى أن يأملوا في السلام، وقالت نهاد الجد التي نزحت مع عائلتها في غزة: "رمضان شهر مبارك رغم أن هذا العام ليس مثل كل عام، لكننا صامدون وصابرون، وسنستقبل شهر رمضان كعادتنا بالزينة والأغاني والدعاء والصيام".