كوريا الشمالية تختبر محركات صواريخ بالستية قادرة على ضرب قواعد أمريكية في المحيط الهادئ

اختبرت كوريا الشمالية محركات جديدة لصواريخ بالستية متوسطة المدى، في خطوة تساعدها على توجيه ضربات سريعة إلى القواعد الأمريكية في أماكن مثل جزيرة "جوام" الواقعة غرب المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الجنوبية، اليوم (الأربعاء).
وأوضحت الوكالة أن الاختبارات التي أجرتها بيونج يانج كانت يومي 11 و14 من الشهر الجاري على محركات من النوع الجديد عالية الدفع، وتعمل بالوقود الصلب، وذلك في إطار مواصلة تعزيز القدرات الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة الكورية الشمالية.
ونشرت كوريا الشمالية صورًا لاختبار المرحلتين الأولى والثانية من الصاروخ عبر وكالة الأنباء المركزية الرسمية، فيما أكدت مرارًا أن ترسانتها من الصواريخ البالستية قادرة على حمل أسلحة نووية.