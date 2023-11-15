كوريا الشمالية تختبر محركات صواريخ بالستية قادرة على ضرب قواعد أمريكية في المحيط الهادئ

وأوضحت الوكالة أن الاختبارات التي أجرتها بيونج يانج كانت يومي 11 و14 من الشهر الجاري على محركات من النوع الجديد عالية الدفع، وتعمل بالوقود الصلب، وذلك في إطار مواصلة تعزيز القدرات الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة الكورية الشمالية.