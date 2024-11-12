لتوقيف الشيخة حسينة.. بنغلاديش تطلب المساعدة من الإنتربول

وتولى محمد يونس، الحائز على جائزة "نوبل" للسلام رئاسة حكومة مؤقتة في بنغلاديش، يوم 8 أغسطس الماضي، وأعاد لاحقًا تشكيل محكمة كانت تنظر قضايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال حرب الاستقلال، التي خاضتها البلاد ضد باكستان عام 1971.