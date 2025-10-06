استقالة مفاجئة لرئيس وزراء فرنسا تشعل فوضى سياسية جديدة

ووفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ نيوز، تسببت الاستقالة في اضطراب فوري بالأسواق المالية الأوروبية، إذ تراجعت السندات الفرنسية وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 3.6%، ما وسّع الفارق مع السندات الألمانية إلى 89 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2024، ما يعكس تزايد المخاوف من هشاشة المشهد السياسي في باريس.