لأول مرة منذ 11 عاماً.. وزير خارجية تركيا يصل مصر

وكان في استقبال تشاووش أوغلو بمطار القاهرة، مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر؛ والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلو شن؛ وعدد من المعنيين.