بالصور .. أقمار صناعية تكشف حجم الدمار في منشأة "نطنز" الإيرانية بعد قصف إسرائيلي

وأفادت المصادر بأن الهجوم استهدف أجزاء حساسة من المنشأة، بينها مرافق تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وسط تضارب في الروايات حول حجم الأضرار. ففي حين تؤكد طهران أن الأضرار “سطحية”، شدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، على أن المنشأة تعرضت “لضرر بالغ”.