بالصور .. أقمار صناعية تكشف حجم الدمار في منشأة "نطنز" الإيرانية بعد قصف إسرائيلي

كشفت صور أقمار صناعية حديثة، نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، حجم الدمار الذي طال منشأة "نطنز" النووية في إيران، عقب موجة من الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل ظهر الجمعة.
وأفادت المصادر بأن الهجوم استهدف أجزاء حساسة من المنشأة، بينها مرافق تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وسط تضارب في الروايات حول حجم الأضرار. ففي حين تؤكد طهران أن الأضرار “سطحية”، شدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، على أن المنشأة تعرضت “لضرر بالغ”.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أقرت بتعرض عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية لهجمات متزامنة، من بينها منشأة نطنز النووية، دون تقديم تفاصيل موسعة حول طبيعة الخسائر.