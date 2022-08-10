الجيش الصيني يعلن استكمال المهام بمضيق تايوان.. ويؤكد جاهزيته للقتال

ويوجد سطر في تقرير عام 2000 يتضمن: "يمكن التفاوض على أي شيء"، طالما تقبل تايوان أن هناك صينًا واحدة فقط ولا تسعى إلى الاستقلال، وهو ما لم يأتِ ذكره في التقرير الأخير.