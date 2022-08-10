الجيش الصيني يعلن استكمال المهام بمضيق تايوان.. ويؤكد جاهزيته للقتال

أعلن الجيش الصيني، يوم الأربعاء، أنه "أتم بنجاح" مهام مختلفة حول تايوان بعد نحو أسبوع من التدريبات العسكرية.
وقالت قيادة العمليات الشرقية بجيش التحرير الشعبي في حسابها الرسمي على موقع "ويبو" إن قواتها ستراقب عن كثب تغيرات الأوضاع في مضيق تايوان، وستقوم بدوريات بانتظام وستواصل تنفيذ التدريبات العسكرية حتى تكون جاهزة للقتال.
وبحسب ما نقلت "رويترز"، فقد دافعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الثلاثاء، عن زيارتها لتايوان ووصفتها بأنها تستحق القيام بها "قطعًا"، وإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح للصين بعزل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقالت بيلوسي في مقابلة ببرنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي": "لا يمكن أن نسمح للحكومة الصينية بعزل تايوان.. لن يحددوا من الذي يمكنه الذهاب لتايوان".
وأدت زيارة بيلوسي لتايوان إلى إعلان بكين إجراء تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالقرب من الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقول الصين إنها جزء من أراضيها.
وترفض تايوان مزاعم الصين بالسيادة عليها وتقول إن سكان الجزيرة هم من لهم حق تقرير مستقبلها، وتتعهد بالدفاع عن ديمقراطيتها على حد وصفها.
وكانت الصين قد قالت في تقريرين سابقين بشأن تايوان، صدرا عامي 1993 و2000؛ إنها "لن ترسل قوات أو موظفين إداريين إلى تايوان" بعد تحقيق الوحدة.
ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أن تايوان يمكن أن تعود إلى حكم البلاد وفقًا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، على غرار الصيغة التي عادت بموجبها مستعمرة هونغ كونغ البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.
ويوجد سطر في تقرير عام 2000 يتضمن: "يمكن التفاوض على أي شيء"، طالما تقبل تايوان أن هناك صينًا واحدة فقط ولا تسعى إلى الاستقلال، وهو ما لم يأتِ ذكره في التقرير الأخير.
وأظهر آخر تقرير حكومي صيني بشأن موقف بكين من تايوان والذي حمل عنوان "قضية تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد"، وصدر يوم الأربعاء؛ أن الصين سحبت تعهدها بعدم إرسال قوات أو إداريين إلى تايوان بعد استعادتها.