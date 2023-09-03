السودان.. غارة جوية تودي بحياة 20 مدنياً جنوب الخرطوم

قتل 20 مدنياً على الأقل بينهم طفلان في غارة جوية على حي الكلاكلة السكني في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما ذكر أبناء المنطقة ولجان المقاومة، اليوم (الأحد).
وأوضح لجان المقاومة في الحي أن مشرحة أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في العاصمة السودانية تضم 11 قتيلاً مدنياً. بينهم طفلان وامرأة، وقد تعذر نقل الكثير من الجثث المتفحمة والممزقة.
من جهتهم، بين شهود أن ضواحي العاصمة الشمالية شهدت قصفاً مدفعياً وبالصواريخ من جانب الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبدأت المعارك في 15 أبريل (نيسان) بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.
في الخرطوم تتركز المعارك في أحياء تشهد كثافة سكانية كبيرة ويعيش ملايين من سكانها منذ خمسة أشهر على وقع انقطاع المياه والكهرباء وحر شديد وهم مختبئون في المنازل في محاولة لحماية أنفسهم من النيران المتبادلة.
ويحتاج أكثر من نصف السودانيين لمساعدة إنسانية للاستمرار فيما بات ستة ملايين منهم على شفا المجاعة بحسب منظمات إنسانية.