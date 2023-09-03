السودان.. غارة جوية تودي بحياة 20 مدنياً جنوب الخرطوم

قتل 20 مدنياً على الأقل بينهم طفلان في غارة جوية على حي الكلاكلة السكني في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما ذكر أبناء المنطقة ولجان المقاومة، اليوم (الأحد).