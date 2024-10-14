"ستحدث تحولاً في البلاد وتزلزل العالم".. رؤية "ترامب" لأمريكا تزيد الضغط على "هاريس"

ويتزايد الفزع بين الديمقراطيين من أن النشوة التي صاحبت دخول هاريس إلى السباق في يوليو، ومؤتمرها الناجح في أغسطس، وأدائها في المناظرة في الشهر التالي، لم تترجم بعد إلى تقدم حاسم على "ترامب"، ولا يوجد مرشح واضح في أحدث متوسط لاستطلاعات الرأي على مستوى البلاد، الذي يشمل استطلاعات متعادلة من "سي بي إس"، و"أيه بي سي"، و"إن بي سي"، التي صدرت أمس، وحتى إذا كانت "هاريس" تتقدم في استطلاعات الرأي الوطنية، فهناك مخاوف من أنها، مثل هيلاري كلينتون قبلها، قد تفوز بالتصويت الشعبي، لكنها قد لا تحصل على العدد الكافي من الأصوات في المجمع الانتخابي.