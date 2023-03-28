البنك الدولي يمنح اليمن مساعدات بقيمة 207 ملايين دولار

أعلن البنك الدولي تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في البلاد التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ عام 2014.
هذا التمويل الجديد الذي سيتمّ إنفاقه على ثلاث مراحل من أجل "الحدّ من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات"، يستهدف بشكل خاص "المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل"، على ما ذكر البنك الدولي في بيانه.
ونقل البيان عن المديرة الإقليمية للبنك، تانيا ماير، قولها إنّ "هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية".
ومنذ عام 2016، قدّم البنك الدولي أكثر من 3,5 مليار دولار مساعدات إلى اليمن، علاوة على المساعدة الفنية لدعم وكالات الأمم المتحدة الموجودة في المكان والمؤسسات المحلية.