البنك الدولي يمنح اليمن مساعدات بقيمة 207 ملايين دولار

هذا التمويل الجديد الذي سيتمّ إنفاقه على ثلاث مراحل من أجل "الحدّ من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات"، يستهدف بشكل خاص "المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل"، على ما ذكر البنك الدولي في بيانه.