المحكمة الجنائية الدولية تفتح مكتبًا في كييف هو "الأكبر" خارج لاهاي

افتتحت المحكمة الجنائية الدولية مكتبًا في كييف هو "الأكبر" خارج لاهاي، وفق ما أعلن المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين الخميس.
وقال كوستين عبر منصة إكس إن "المكتب الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية فتح أبوابه في أوكرانيا"، معتبرًا أن هذا الأمر يشكل "مرحلة حاسمة في مسيرتنا نحو معاودة إرساء العدالة".
وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة المسؤولين الروس، إثر غزو البلاد في فبراير 2022.
وأعلنت كييف في مارس أن المحكمة الجنائية الدولية ستفتتح مكتبًا قريبًا "لاستكمال التحقيق حول جرائم دولية ارتكبت في أوكرانيا".
وأضاف أندريه كوستين: "بخلاف النظام المجرم، ليس لدى أوكرانيا شيء تخفيه"، واعدًا بأن تنتهج بلاده سلوكًا شفافًا وتسمح لمحققي الجنائية الدولية بالوصول إلى "الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم والأدلة والشهادات".
وتابع: "نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن يتمكن خبراء المحكمة الجنائية الدولية من أن يروا بأم العين تداعيات جرائم المعتدي ويخرجوا بخلاصات مستقلة".
وأكد المدعي الأوكراني أنه "مع العالم المتحضر برمته، نحن موحدون على هدف واحد: التأكد من محاسبة المعتدي على الجرائم التي ارتكبت".
في موازاة ذلك، افتتح في لاهاي بداية تموز/يوليو مكتب دولي مكلف التحقيق حول جريمة "العدوان" على أوكرانيا، الأمر الذي يشكل بحسب كييف خطوة "تاريخية" أولى على طريق إنشاء محكمة خاصة.
ويضم هذا المكتب الدولي للتحقيق مدعين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت الجنائية الدولية في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين.