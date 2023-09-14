المحكمة الجنائية الدولية تفتح مكتبًا في كييف هو "الأكبر" خارج لاهاي

في موازاة ذلك، افتتح في لاهاي بداية تموز/يوليو مكتب دولي مكلف التحقيق حول جريمة "العدوان" على أوكرانيا، الأمر الذي يشكل بحسب كييف خطوة "تاريخية" أولى على طريق إنشاء محكمة خاصة.